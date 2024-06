Toirano 2024, Marco Bertolotto eletto di nuovo sindaco dopo vent’anni

Toirano. Dopo una “pausa” di vent’anni esatti, Marco Bertolotto è nuovamente sindaco di Toirano. Lo spoglio delle schede, appena concluso, ha decretato la vittoria del medico, già primo cittadino per due mandati.

La lista “Toirano torna al futuro” di Bertolotto ha ottenuto il 51,07 per cento dei voti per 863 preferenze. Ha ottenuto invece “solo” il 25,92 dei voti per 438 preferenze la lista “Semplicemente Toirano” del sindaco uscente Giuseppe De Fezza. Un risultato purtroppo insufficiente a garantirgli il secondo mandato.

Roberto Bianco, consigliere comunale uscente e candidato sindaco con “Impegno per Toirano”, ha ottenuto il 23,02 per cento dei voti per 389 preferenze e siederà quindi in consiglio comunale tra le fila della minoranza.

Bertolotto, medico in pensione di 64 anni, aveva già ricoperto l’incarico di primo cittadino del paese della Val Varatella tra il 1995 e il 2004 ed è stato anche presidente della Provincia di Savona per un mandato.