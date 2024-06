Toirano 2024, al parco del Marchese il “comizio” di Roberto Bianco e lo show di Max Cavallari dei Fichi d’India

Toirano. Il nuovo incontro con i cittadini promosso da Roberto Bianco, candidato sindaco con la lista “Impegno per Toirano”, che vanterà la presenza di Max Cavallari dei Fichi d’India, è confermato, ma cambia la location.

La serata, che si svolgerà quest’oggi (5 giugno), con inizio alle 21, non avverrà infatti in piazza Libertà (come previsto precedentemente) bensì al parco del Marchese.

Dopo la presentazione del programma del gruppo di Bianco, spazio allo spettacolo, con musica e cabaret.

Cavallari è entusiasta di raggiungere la Val Varatella, come testimoniato da lui stesso in un video, in cui chiede a Bianco “di vedere tutto il paese, anche gli angoli più impossibili, perché è bellissimo”.