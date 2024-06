Termovalorizzatore in Valbormida? Ziglioli: “Il Pd pronto a dare battaglia”

Valbormida. L’Agenzia Regionale per i rifiuti, ha pubblicato uno studio relativo all’individuazione dei siti ritenuti idonei, o con minori criticità per l’istallazione di un termovalorizzatore che sarà a servizio dell’ intera Regione Liguria e delle Regioni limitrofe.

A commentare il documento è il coordinatore Valbormida del Pd, Simone Ziglioli: “Sono ben due i siti valbormidesi che sono stati individuati nel rapporto, a Cengio e Cairo Montenotte. Da qui parte formalmente la volontà di realizzare il termovalorizzatore e molto probabilmente su questo territorio. La Valbormida non ha bisogno di un termovalorizzatore che sarebbe l’ennesimo schiaffo ad una comunità che già ha dato tanto e continua a dare in termini di inquinamento ambientale. Un territorio che ha bisogno di insediamenti industriali che producano innovazione e lavoro di qualità, di politiche industriali, ambientali e del lavoro serie che valorizzino la Valbormida e non di insediamenti che nessuno vuole sul proprio territorio e che vanno ad aumentare il traffico pesante su strade già precarie, per sopperire alle criticità di altri”.

“Come Partito democratico ci batteremo per evitare questo ennesimo scempio, voluto dalla Regione Liguria, e lo faremo insieme a tutti coloro i quali hanno a cuore la Valbormida e non gli interessi di pochi”, conclude Ziglioli.