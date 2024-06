Tassa soggiorno Savona, polemica dei B&B: “Paghiamo come gli hotel a 4 stelle”. L’assessore: “A settembre valuteremo modifiche”

Savona. “Il nuovo regolamento del Comune di Savona sulla tassa di soggiorno è in contrasto con le disposizione della legge regionale, a Savona vengono equiparati i bed and breakfast a un hotel a quattro stelle“. I titolari di alcuni (sei) bed and breakfast savonesi non si arrendono e, oltre a tre richieste di incontro al prefetto (le lettere sono state inviate il 27 febbraio, l’8 aprile e il 18 aprile) senza risposta, hanno chiesto un altro confronto anche al Comune.

La novità introdotta a inizio febbraio da Palazzo Sisto prevede che l’importo della tassa di soggiorno sia la stessa (3,50 euro al giorno) per B&B, hotel a 4 stelle, case per ferie, appartamenti ammobiliati ad uso turistico gestiti in forma non imprenditoriale.

“Si fa presente – scrivono nella lettera – che in nessun altro comune della Liguria è stata modificata la direttiva relativa alla classificazione delle strutture ricettive e conseguentemente l’importo. All’incontro precedente all’approvazione del nuovo regolamento noi non siamo stati coinvolti. Con questa modifica siamo passati da 1,30 a 3,50 giornalieri, una bella differenza. E’ una tariffa da Venezia o Firenze”.

“Tale provvedimento allontanerà i turisti che pur non desiderando difruire dei servizi e non potendo sostenere i costi degli hotel 4 stelle, si vedranno richiedere un ulteriore costo di 3,50 euro giornalieri”, concludono nella lettera.

L’assessore Nicoletta Negro spiega che per eventuali modifiche si aspetterà la fine dell’estate: “All’incontro non c’era nessuno di loro perchè abbiamo coinvolto le categorie e loro non sono consorziati. Ma sono sempre stata disponibile a incontrare chi voleva confrontarsi. Siamo rimasti d’accordo che ci saremmo aggiornati a settembre, lasciando aperta la possibilità di ridurre l’importo, con un bilancio della stagione estiva. E’ sul tavolo la loro proposta di differenziare le strutture per soli (classificazione attribuita secondo il livello del servizio offerto, analogamente alle stelle degli hotel)”.

In città i posti letto si dividono equamente tra hotel e strutture extra alberghiere: “Abbiamo deciso la stessa tariffa perchè sono realtà di alto livello: curate e collegate ai servizi”.