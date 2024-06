Tamponamento in A10 tra Celle e Varazze, due feriti: soccorsi mobilitati

Celle Ligure. Incidente stradale questa mattina sulla A10, nel tratto tra Celle Ligure e Varazze, in direzione Genova.

Secondo quanto appreso, intorno alle 10 e 30, si è verificato un tamponamento tra due auto, per cause ancora in via di accertamento.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Oro Mare di Albissola e del 118, oltre a personale dei vigili del fuoco.

Fortunatamente nessuna grave conseguenze per gli occupanti dei veicoli coinvolti nel sinistro autostradale: due le persone ferite che non hanno riportato gravi traumi o ferite.

Solo qualche disagio alla viabilità e alla circolazione viaria per consentire l’intervento dei soccorritori.