Tagliati i cedri di piazza Abba, il Pd di Cairo: “Uno dei simboli della città vittime di uno scempio, il sindaco non ascolta i cittadini”

Cairo Montenotte. “A nome del Partito Democratico cairese esprimiamo tutto il nostro rammarico per l’abbattimento dei cedri di Piazza Abba”. Lo afferma in una nota il segretario Dem Nicolò Lovanio.

“Tutto ciò è avvenuto nonostante la raccolta firme promossa dal comitato che ha superato le 1300 adesioni, le interrogazioni dei gruppi consiliari e la mobilitazione della cittadinanza cairese”, aggiunge.

“Questo scempio ad uno dei simboli della nostra città rappresenta l’ennesimo atto muscolare di questa amministrazione. Come successo troppe volte in passato il sindaco Lambertini non è disponibile ad ascoltare le istanze e i sentimenti dei suoi concittadini. Prendiamo tristemente atto della distanza che ormai regna tra questa amministrazione e la comunità cairese”.