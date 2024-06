Liguria. Lo hanno trovato a bordo di un treno regionale con una valigia contenente gioielli, orologi e monete antiche: il bottino di un furto messo a segno poche ore prima in un appartamento di Genova Pra’, per cui era già stata sporta denuncia.

L’uomo, un cittadino tunisino di 33 anni, è stato individuato dagli agenti della polizia ferroviaria di Sampierdarena, impegnati in un servizio di controllo a bordo del treno regionale nella tratta Genova – Savona. Aveva trovato posto nell’ultima carrozza di coda, dove sedeva nervosamente circondato da diverse valige.

Quando i poliziotti hanno controllato i bagagli vi hanno trovato alcuni oggetti per lo scasso e hanno deciso di approfondire gli accertamenti insieme con i colleghi della squadra giudiziaria del Compartimento Polfer Liguria e ai carabinieri di Pra’. In una valigia hanno trovato cinque braccialetti, dieci orecchini, dieci anelli, sette collane, otto gemelli, undici ciondoli, dodici spille, diverse monete antiche e una videocamera, risultati tutti rubati.

Gli agenti della Polfer hanno così proceduto al sequestro di tutti gli oggetti e all’arresto dell’uomo per furto in abitazione. Venerdì mattina è stato sottoposto al processo per direttissima e il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per l’uomo il divieto di dimora nel Comune di Genova.