Sul Muretto di Alassio si aggiungono le firme di Gianni Bugno, Graziano Cesari e Davide De Marinis

Alassio. Alla presenza del Vice Sindaco di Alassio con delega al Turismo Angelo Galtieri, i campioni Gianni Bugno e Graziano Cesari, e il cantautore Davide De Marinis hanno firmato le piastrelle a loro dedicate che verranno collocate sul Muretto di Alassio.

E’ seguito l’evento “Four Books”. Ampia partecipazione di pubblico e grande divertimento ieri sera in Piazza della Libertà ad Alassio, dove si è svolto l’evento, organizzato da Eccoci Eventi e patrocinato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio con la partecipazione del centrocampista dell’Inter Evaristo Beccalossi, dei ciclisti Claudio Chiappucci e Gianni Bugno, e dell’inviato televisivo Luca Galtieri, che hanno presentato presenteranno rispettivamente i propri libri La mia vita da numero 10, El Diablo racconta, Per non cadere. La mia vita in equilibrio e Come nasce un cretino. La serata, condotta dall’arbitro Graziano Cesari, ha visto la partecipazione musicale di Davide De Marinis con il nuovo brano dell’estate 2024 “Andiamo al mare”.

Il Vice Sindaco Angelo Galtieri dichiara: “Le firme dei celebri personaggi sul Muretto di Alassio sono una splendida tradizione della nostra città. In questa occasione abbiamo avuto un fuori programma: con la simpatia che lo contraddistingue, il grande campione Evaristo Beccalossi ha infatti proposto di collocare sul Muretto una nuova piastrella a lui dedicata – oltre a quella già presente – con la scritta ‘Scusate se insisto, mi chiamo Evaristo’. Valuteremo il da farsi”.