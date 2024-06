Successo per la presentazione di “Insieme per il futuro” a sostegno di Riccardo Tomatis: “A disposizione della città per la città”

Albenga. Ieri sera presso “La dolce vita” di Albenga si è svolta la seconda presentazione “diffusa” delle liste a sostegno di Riccardo Tomatis, con protagonista la squadra di “Insieme per il futuro”.

“Essere per, significa guardare in una direzione chiara. E farlo insieme può trasformare tantissimi sogni in realtà e traguardare ad un futuro di crescita e sviluppo sostenibile. La città di Albenga ha tantissime potenzialità inespresse e che negli ultimi anni di amministrazione hanno iniziato ad uscire allo scoperto. Continuare in questa direzione è un dovere per Albenga”.

“La partecipazione e l’entusiasmo visti ieri sera sono stati l’ennesima riprova di come le basi del progetto di Riccardo Tomatis siano solide. Dalle amministratrici e amministratori uscenti alle ‘new entry’ il messaggio è stato lanciato un messaggio chiaro: ci mettiamo a disposizione della città, per la città. La forza di volontà, l’unità del team, il confronto e la visione continueranno ad essere centrali, perché così si ottengono i più grandi risultati”.

Questa sera alle 20 presso il “Caffè noir” si terrà la presentazione della lista “Civica 24”.