Sub soccorso alla Marina di Andora, trasportato con l’elicottero al San Martino

Andora. Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi alla Marina di Andora, dove un sub è rimasto gravemente ferito a seguito di una immersione.

L’allarme è scattato intorno alle 14 e 15, quando sono stati mobilitati i militi della pubblica assistenza, l’automedica del 118 e la Capitaneria di porto.

Secondo quanto appreso, il subacqueo avrebbe avuto un incidente durante le fasi dell’immersione nelle acque antistanti al porto andorese.

Forse un problema tecnico all’attrezzatura o un errore umano all’origine dell’infotunio in mare: il sub sarebbe riuscito a fatica a tornare a riva, in attesa dei soccorsi.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato allertato l’elicottero Grifo per l’immediato trasporto, in codice rosso, presso la camera iperbarica dell’ospedale San Martino di Genova.

Stando alle prime informazioni sul suo quadro clinico, quando è stato soccorso presentava sintomi di embolia gassosa: le sue condizioni sono giudicate gravi.