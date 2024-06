Streetworkout a Varazze, eventi golosi, mercatini, concerti, cultura e arte: cosa fare nel weekend

Savonese. Concerti, eventi all’aria aperta, appuntamenti culturali, mostre e mercatini. Il weekend che sta per iniziare offrirà come di consueto tantissime proposte adatte a tutte le età e a tutti i gusti. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere sabato e domenica.

A VARAZZE STREETWORKOUT

Domenica 9 Giugno, Varazze si anima con l’evento STREETWORKOUT, un’iniziativa che unisce esercizio fisico e apprezzamento culturale. L’appuntamento è in Piazza De André alle 9:30 per l’accredito, con partenza fissata alle 10:00. Per circa due ore, le partecipanti saranno coinvolte in un percorso dinamico che include camminata, corsa leggera, stazioni di fitness, il tutto accompagnato da musica in cuffia. Non solo attività fisica: ci saranno anche momenti dedicati all’ammirazione delle bellezze artistiche e naturali del luogo.

L’evento libero indipendentemente dall’età e dalla preparazione atletica, e si svolgerà in lingua italiana e straniera. Un’occasione per muoversi, divertirsi e scoprire il patrimonio di Varazze in compagnia e al ritmo della musica.

Evento gratuito.

TORNA CENGIO IN FESTA

Cengio In Festa, che come ormai da 49 anni a questa parte darà il via alla stagione delle Sagre di Paese della Valbormida.

Venerdì 7 Giugno:

-ore 19.00 apertura stand gastronomico con specialità PESCE

-ore 21.00 si balla con orchestra I BAMBA, durante la serata esibizione Scuola ASD Style Dance by DEF (evento gratuito)

Sabato 8 Giugno:

-ore 19.00 apertura stand gastronomico con serata PAELLA

-ore 21.00 concerto degli ANIMAL HOUSE (evento gratuito)

Domenica 9 Giugno:

– ore 19.00 apertura stand con Specialità: Mare e Terra

-ore 21.00 esibizione orchestra Matteo TARANTINO (evento gratuito)

Durante tutto il periodo sarà presente il Luna Park per i più giovani.

CONCERTO CON IL CORO HOLY HEART GOSPEL CHOIR

Domenica 9 Giugno, alle ore 21, nella Chiesa S. Pietro I di via Untoria Savona il coro Holy Heart Gospel Choir si esibirà con un ricco repertorio di canti afroamericani, spiritual e gospel a supporto del progetto [E]Motion.

Emozione e Movimento: dalla fusione di queste due parole nasce il progetto [E]Motion.

Un’impresa tanto sportiva quanto umana avente per protagonisti Alessandro Mennella, atleta genovese ipovedente affetto dalla forma più grave della Sindrome di Usher, una malattia rara che gli ha provocato una sordità profonda alla nascita e che lo ha portato progressivamente ad uno stadio di quasi cecità, fianco a fianco con Rare Partners, realtà non profit impegnata nello sviluppo di terapie e diagnostici nel campo delle malattie rare, soprattutto negli studi sulla degenerazione retinica.

FESTA DEL FIORE SUL MONTE CARMO

Si preannuncia speciale e diversa da ogni altra la 57^ edizione della tradizionale “Festa del Fiore” alla cima del Carmo organizzata dall’associazione “Amici del Carmo” con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Quest’anno, infatti, la festa si svilupperà su due giorni, sabato 8 e domenica 9 giugno, e vedrà la vetta del monte più alto della provincia di Savona trasformarsi in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto (e con una vista spettacolare) per due concerti musicali: uno di rock acustico e l’altro corale.

Si comincia sabato 8 giugno alle 16.30 con il concerto acustico dei Lambertz, che per una volta abbandoneranno le potenti sonorità per le quali sono celebri per un’esibizione completamente “unplugged”. A seguire, cena condivisa (ogni partecipante potrà portare una pietanza da condividere con gli altri) e possibilità di dormire fuori dalla baita o soggiornare nella veranda adiacente (posti limitati). Allo scoccare della mezzanotte, alla croce si potrà gustare un “Caffè della buonanotte” e godersi la splendida vista notturna della riviera e dell’entroterra.

Domenica 9 giugno il programma della giornata prevede in mattinata il ritrovo in vetta; alle 11 don Marco De Francesco (figlio di Giobatta, indimenticato “camminatore” loanese) celebrerà la messa presso la “Baita del Carmo”; la funzione sarà accompagnata dal “Coro Loderò” di Albenga che eseguirà alcune aree liturgiche. A seguire il tradizionale “pasta party”.

TORNA IL MERCATINO DI ANTICHITA’ E COLLEZIONISMO

Torna, a Loano, il Mercatino di Antichità e Collezionismo organizzato dall’Associazione Culturale e Ricreativa E20 Free con il patrocinio degli assessorati al commercio e al turismo del Comune di Loano. Domenica 9 giugno la manifestazione dedicata all’antiquariato e agli oggetti da collezione prenderà il via alle 8 e proseguirà fino alle 18 sotto i portici di corso Europa e nei vicini giardini “Bestoso”.

Come ogni seconda domenica del mese, decine di espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino. Nel mercatino troveranno posto curiosità e “cose della nonna”, ma anche oggetti da collezione e di modernariato.

Da anni “Antichità e Collezionismo” attira appassionati e collezionisti da tutta la Liguria e dal vicino Piemonte.

FINALE APERTO CON LA PROIEZIONE DEL DOCUFILM NOVA

Per la Rassegna Finale Aperto – Dibattiti sul presente, a cura di Mimmo Lombezzi e con il patrocinio del Comune di Finale Ligure sabato 8 agosto, ore 21, presso l’Auditorium di Santa Caterina in Finalborgo, in collaborazione con l’Associazione Italia-Israele di Savona, verrà proiettato il docufilm #NOVA sull’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.

#Nova, il docufilm sull’attacco terroristico di Hamas al rave israeliano organizzato ai confini con la Striscia di Gaza, racconta lo scempio di un’alba estrema.

Quella in cui la gioventù israeliana più bella, laica e trasgressiva incrocia il terrore e la morte per mano di coetanei palestinesi dominati da tutt’altri sentimenti. Odio in purezza. I killer di Hamas bucano i confini e sparano senza ritegno, senza altra logica che sia quella della carneficina o del ricatto: 367 morti, 34 rapiti.

L’essenza di un odio antiebraico che non è mai tramontato, che serpeggia ancora sotto traccia nelle nostre società”. Il merito del regista Dan Pèer è raccontare la strage “con realismo e pudore”, rispettando “la dignità” delle vittime sotto assedio.

AD ALBENGA UNA RIFLESSIONE SU LA BUONA NOVELLA DI DE ANDRE’

Si terrà sabato 8 giugno, dalle ore 21.15 presso la Chiesa del Sacro Cuore ad Albenga, lo spettacolo “Nella pietà che non cede al rancore – Una riflessione sulla figura di Gesù nell’album La Buona Novella di Fabrizio De Andrè”.

La serata, organizzata dalla Parrocchia del Sacro Cuore proporrà l’esecuzione dell’album di Faber del 1970, dedicato ai vangeli apocrifi con commenti ed approfondimenti. E’ una serata di riflessione sulla figura di Gesù nell’album “La buona novella” di

Fabrizio de Andrè, pubblicato nel 1970. Una riflessione su come, pur non essendo credente, De Andrè riesca a mettere in musica la vita di Gesù fino alla morte in croce in modo credibile e assolutamente rispettoso, fornendo molti spunti di riflessione per i cristiani.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd #Asinolla di Pietra Ligure

SABATO 8 GIUGNO alle ore 15.00 VITA IN FATTORIA per conoscere il mondo della campagna e della natura, a contatto con #asini e #cavalli.

Alle ore 16.00 il collaudato format esperienziale BATTESIMO DELLA SELLA dedicato ai più piccoli, mentre sono previste passeggiate per gli adulti.

DOMENICA 9 GIUGNO torna alle ore 10.00 il mini #trekking con gli asini, con percorsi all’interno della struttura.

Alle ore 11.00 nuovo appuntamento con il BATTESIMO DELLA SELLA.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

