“Stop al massacro”: sabato 15 giugno manifestazione ad Albenga

Albenga. Su proposta dell’associazione Sinistra Ingauna, un consistente numero di comitati, associazioni, sindacati e forze politiche si fanno promotrici della manifestazione “Stop al Massacro”: il luogo di incontro per i partecipanti è fissato alle h.17:00 presso Piazza del Popolo, quindi il corteo per Via Trieste, Via XV Aprile, Viale Martiri, per poi concludersi in Piazza del Popolo alle h.19:00.

Nel corso del corteo verranno letti interventi e testimonianze da parte dei partecipanti. Con questa manifestazione chiediamo che le voci di chi, in questo momento non può parlare, vengano ascoltate.

Sentiamo ogni giorno che passa, sempre di più, la necessità di chiedere un cessate il fuoco immediato, condannando le atrocità compiute nella più completa violazione dei diritti umani.

Restiamo umani.