Stella San Martino, conto alla rovescia per il ritorno alla viabilità in sicurezza nel tratto della SP 542

Stella. Manca ormai poco. Sono infatti quasi terminati i lavori sulla S.P. n. 542 “di Pontinvrea” per il consolidamento e la messa in sicurezza del ciglio stradale al km. 21+850 a San Martino. Lo annuncia il sindaco Andrea Castellini.

“Nelle prossime ore verrà riaperto il transito a doppio senso di marcia. Si ringraziano gli uffici della Provincia di Savona per aver preso in carico la nostra richiesta di un intervento urgente per il consolidamento della tratta” ha sottolineato il primo cittadino.

Il costo complessivo dei lavori è pari a 300 mila euro.