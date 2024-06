“Stella al merito del lavoro 2025”, al via le candidature: ecco le indicazioni del ministero

Savona. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che l’istruttoria delle proposte di candidatura per il conferimento dell’onorificenza della “Stella al Merito del Lavoro” per l’anno 2025, dovranno essere inoltrate, in presenza dei requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 143, secondo le modalità già in uso.

Le aziende, le organizzazioni sindacali ed assistenziali o direttamente i lavoratori interessati potranno produrre le istanze agli Ispettorati Interregionali del Lavoro (I.I.L.) e agli Ispettorati Territoriali del Lavoro aventi sede nei capoluoghi di Regione diversi da quelli su cui insistono gli stessi Ispettorati Interregionali del Lavoro, entro e non oltre il termine tassativo del 10 settembre 2024.

Le proposte di conferimento relative ai lavoratori italiani all’estero, di cui all’art. 5 della legge in argomento, dovranno essere presentate alla Rappresentanza diplomatica o all’Ufficio consolare di riferimento.

Le candidature dovranno essere corredate dai seguenti documenti in carta semplice:

Autocertificazione relativa alla nascita; Autocertificazione relativa alla cittadinanza italiana; Attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o del pensionamento, indicando l’attuale o l’ultima sede di lavoro; Attestato relativo alla professionalità, perizia, laboriosità e condotta morale in azienda; Curriculum vitae; Autorizzazione da parte dell’interessato al trattamento dei dati personale (artt. 13 – 14 Regolamento (UE) 2016/679); Residenza, recapito telefonico ed e-mail ove disponibile.

Le attestazioni di cui ai punti 3) e 4) ed eventualmente il curriculum vitae di cui al punto 5) possono essere anche contenute in un documento unico rilasciato dalla ditta presso cui il lavoratore presta servizio.

Per ogni eventuale informazione, i candidati residenti nella provincia di Savona, potranno rivolgersi direttamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova.