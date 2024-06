Spotorno, è morto l’ex sindaco Carlo Centi a quasi 85 anni

Spotorno. Si è spento in queste ore Carlo Centi, ex sindaco di Spotorno (in carica dal 1977 al 1983 con il Partito Comunista Italiano) e volto storico della sinistra spotornese. Numerosi sui social i messaggi di cordoglio di parenti, amici e conoscenti.

Avrebbe compiuto 85 anni in estate (classe 1939), ed è sempre rimasto attivo all’interno della sinistra spotornese, dove era iscritto anche all’Anpi. Nel suo trascorso politico si contano i passaggi in Psi, Pds e Rifondazione Comunista.

Durante la sua carica da sindaco, incontrò anche il presidente della Repubblica Sandro Pertini.