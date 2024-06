Spiaggia libera Fornaci e Scaletto senza Scalini, assistenza balneazione posticipata: manca la concessione dell’Autorità Portuale

Savona. È stato posticipato l’avvio della stagione della spiaggia per disabili dello “Scaletto senza scalini” alle Fornaci di Savona, previsto per sabato 29 giugno.

Slitta, in particolare, ‘avvio dei servizi di assistenza alla balneazione dello “Scaletto”, in quanto è attesa l’autorizzazione del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale. Il Comitato è stato convocato per riunirsi il prossimo primo luglio e l’avvio della stagione partirà appena ricevuta l’autorizzazione.

I servizi di assistenza alla balneazione sono in attesta che si riunisca il Comitato di Gestione, organismo deputato ad autorizzare l’affidamento ad altri soggetti delle attività di cui alle concessioni demaniali marittime ai sensi del Codice della Navigazione.

Per poter svolgere il servizio di assistenza alla balneazione, infatti, l’Autorità portuale deve rilasciare una concessione deliberata dal Comitato di Gestione che, a causa delle note vicissitudini che hanno riguardato l’Autorità di Sistema e la conseguente nomina di un nuovo Commissario, non è più stata convocata.

Al momento è ipotizzata una convocazione per il prossimo primo luglio, in quel caso, l’avvio della stagione seguirà subito l’autorizzazione che verrà concessa.

Pertanto le attività di seguito indicate potranno essere esercitate solo successivamente a tale data, previo rilascio dei titoli autorizzativi:

– assistenza alla balneazione in località Fornaci : “Scaletto” e spiagge libere periodo richiesto 1 luglio-30 settembre 2024);

– accompagnamento disabili “Scaletto senza Scalini