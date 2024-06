Sigfrido Ranucci inaugura l’edizione 2024 di “Parole Ubikate in mare” ad Albissola

Albissola Marina. Sarà Sigfrido Ranucci ad inaugurare l’edizione 2024 di “Parole Ubikate in mare”, la rassegna a cura della Libreria Ubik, del Comune di Albissola Marina e del Comune di Savona, con il sostegno di Bper Banca e NH Hotels & Resorts.

Sabato 29 giugno alle 21.15 in piazza della Concordia ad Albissola Marina Ranuncci presenterà il libro “La scelta” (Bompiani). Modera il Giornalista Mimmo Lombezzi. Letture a cura Dell’attore Giorgio Scaramuzzino.

Per la prima volta un giornalista coraggioso e indipendente, da anni in prima linea per la difesa della libertà dell’informazione, racconta sé stesso e il suo lavoro. Ranucci è uno di quegli uomini che coincidono in modo assoluto con il lavoro che si sono scelti. Insieme alla sua équipe di Report (programma televisivo amatissimo e odiato, uno dei baluardi del giornalismo d’inchiesta in Italia) ogni giorno si dedica a vagliare informazioni, collegare eventi, ascoltare voci per decidere come raccontare le notizie che qualcuno vorrebbe rimanessero sotto silenzio. Da queste pagine emerge l’autoritratto coraggioso di un uomo che, nonostante la pressione costante della realtà, non smette di chiedersi: “Qual è la scelta giusta?”. E di trovare ogni volta la risposta, per rispettare la promessa che lo lega a un pubblico che ha ancora a cuore la legalità e la giustizia sociale.

Ingresso gratuito. Direzione artistica d Renata Barberis. In caso di pioggia gli incontri potrebbero essere svolti al coperto al Museo Muda nell’atrio del Comune adiacente alla piazza, oppure rinviati a data da definire. Si consiglia di consultare sempre i siti social della libreria per conferme o modifiche di calendario.