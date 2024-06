Si cerca disperatamente Carol, pappagallo smarrito a Varazze

Varazze. Carol si è persa e la si sta cercando per tutta Varazze. Splendido esemplare di pappagallo che non si trova da ieri, domenica.

Un appello, una richiesta d’aiuto. Una ricompensa per chi lo riconsegnerà: 1000 euro. Carol, grande alessandrino, verde con becco rosso, anello alla zampa destra, Cites numero 96. Si è smarrita ieri in via papa Innocenzo IV.

Numerosi appelli sono stati lanciati per ritrovarla, anche con manifesti in città in cui si legge anche che “è illegale detenere pappagalli protetti dalla Cites senza regolari documenti”.

Chi lo trovasse può chiamare il 3382617487 o il 3287527036.

Un altro pappagallo ecletto di nome Luigi è stato smarrito ad Albissola Marina un mese fa circa.