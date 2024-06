Serie D, per la Cairese rientra dal prestito Francesco Berretta formato “top”

Cairo Montenotte. Scade oggi il prestito del centrocampista Francesco Berretta all’Albenga. La Cairese ha rinunciato per un anno al forte classe 2005 per consentirgli di giocare in Serie D.

Sia nella prima scintillante parte di stagione con Fossati sia nella seconda parte confusa e ricca di colpi di scena, Berretta è stato uno dei punti fermi di una squadra che ha stupito tutti da neopromossa. Ha così dimostrato di poter ben figurare eccome in quarta serie.

Categoria in cui è approdata anche la sua Cairese dopo la grande cavalcata ai playoff nazionali. Insomma, un cerchio che si chiude con il club felice di trovarsi in casa un rinforzo di livello.

Non dovrebbero esserci sorprese a meno di qualche offerta monstre che (forse) potrebbe essere presa in considerazione. Infatti. dalle parti del Brin pare che ci sia la ferma volontà di puntare anche sul baby talento del settore giovanile.