Serie D, la Cairese vuole aprire il mercato in grande stile: Luca Castiglia è più di un’idea

La Cairese è vicinissima a tesserare Luca Castiglia. Dopo aver confermato mister Riccardo Boschetto, il club del presidente Fabio Boveri sta lavorando per regalargli il forte centrocampista, l’anno scorso in Lega Pro con l’Arezzo. La trattativa è ben avviata e dovrebbe aver “superato” anche il vociferato sondaggio effettuato dal Vado.

Un colpo da novanta visto il curriculum del centrocampista classe 1989. Nato a Ceva e cresciuto a Carcare, ha iniziato nella Carcarese per poi passare ai settori giovanili di Torino e Juventus. Con i bianconeri, ha esordito in Champions League nella stagione 2008/2009.

Poi tante maglie in giro per l’Italia: Cesena, Reggiana, Viareggio, Spal, Vicenza, Empoli, Pro Vercelli, Salernitana, Ternana, Padova, Modena e Piacenza. Vanta 190 presenze in Serie B, circa 150 in Serie C. L’ultima esperienza in ordine di tempo è stata, appunto, con l’Arezzo. Ottavo posto in Lega Pro che è valso la qualificazione ai playoff persi poi al primo turno. Toscana terra di rivalità e campanili come poche: Guelfi, Ghibellini eccetera… Ma anche in Val Bormida non si scherza.

Infatti, il possibile trasferimento in gialloblù desterebbe un certo scalpore visto che il giocatore è il presidente onorario della Carcarese insieme alla cantante Annalisa Scarrone. Club che è lo storico rivale dei gialloblù sebbene da tanti anni ormai non si disputi il derby. Sarebbe un duro colpo al “cuore” per il club del presidente Ferrero. Anche se in Valle i “cambi di casacca” anche di nomi illustri e bandiere non sono mai mancati.