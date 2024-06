Serie D, il Vado inserisce Vita in attacco

Torna nel savonese l’attaccante classe 1993 Diego Vita. Sarà infatti un giocatore del Vado, club impegnato nel prossimo campionato di Serie D.

L’annuncio è arrivato oggi e si tratta della terza novità del duo Tarabotto-Mancuso dopo l’attaccante Alfiero e il trequartista Gagliardi.

Una vecchia conoscenza del calcio ligure, visto che Vita ha giocato nel Savona e nella Sanremese. Può giocare sulla destra ma anche punta centrale. Nel suo curriculum tante squadre. L’anno scorso ha giocato nel Breno dove ha realizzato 18 goal e 4 assist in 32 presenze. La formazione bresciana si è salvata ai playout del Girone C della Serie D. Spareggi in cui Vita è andato a segno.