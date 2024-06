Serie D, esperienza fuori regione per Gabriele Fresia: definito il trasferimento alla Luparense

Sono stati due anni particolarmente intensi quelli passati da Gabriele Fresia al Ferruccio Chittolina. Con i rossoblù ha mosso i suoi primi passi in Serie D, divenendo in pochissimo tempo un titolare e tra i protagonisti della squadra nonostante la sua giovane età. Circolavano voci parecchio insistenti su una sua partenza al termine della stagione, dopo aver vinto con il Vado il secondo playoff consecutivo.

Ed è di oggi, infatti, l’ufficialità della nuova esperienza per il portiere ingauno: Fresia si trasferisce in Veneto, sarà un nuovo giocatore della Luparense. Il club di San Martino di Lupari sta riorganizzando la rosa in vista della prossima stagione e, con la volontà di alzare l’asticella, si è assicurata le prestazioni di uno dei giovani estremi difensori più interessanti della categoria.

Termina quindi l’esperienza vadese con un totale di 63 presenze e 30 clean sheet.