Seconda Categoria, Virtus Don Bosco avanti con Ponte. Rogna: “Gruppo prima squadra straordinario, ora puntiamo ad allestire una squadra Juniores”

Varazze. Un sodalizio in grande crescita. Il girone B del campionato di Seconda Categoria da poco conclusosi è stato davvero intenso e, tra le sorprese, annovera sicuramente la stagione disputata dalla Virtus Don Bosco. La società del presidente Soffiotto infatti, all’esordio assoluto nel panorama locale, si è posizionata al quinto posto nel proprio raggruppamento togliendosi la soddisfazione di lasciarsi alle spalle squadre storiche e radicate da tempo sul territorio come Veloce, Murialdo, Nolese e Sassello. Inoltre la Virtus ha avuto il coraggio di puntare su svariati giovani valorizzandoli e provando sempre a giocarsela contro qualunque avversaria.

Ora per i gialloblù è arrivato il momento di pensare al futuro. Dalla conferma di mister Claudio Ponte alla volontà di allestire una squadra Juniores, il team manager Paolo Rogna ha illustrato i prossimi passi che verranno percorsi dalla società varazzina.

Rogna, quale futuro per prima squadra e settore giovanile?

“La prima squadra continuerà il suo percorso di valorizzazione dei giovani, questo nell’intento di creare un gruppo ancora più strutturato al fine di migliorare la propria posizione in classifica. Il settore giovanile continuerà invece il suo percorso di crescita naturale e l’anno prossimo contiamo di avere quattro leve tra Pulcini, Piccoli Amici e Primi Calci”.

Quale bilancio per il primo anno vissuto da team manager di una prima squadra?

“Team manager è una parola grossa; fare il dirigente accompagnatore di questo gruppo di ragazzi è stata un’esperienza nuova e al tempo stesso complessa, vista la differenza di età tra il più grande del gruppo (1990) e il più piccolo (2005). Questi ragazzi non hanno creato il benchè minimo problema a livello di gestione dello spogliatoio e mi hanno regalato momenti che rimarranno impressi nella mia memoria personale come tra i più emozionanti e gratificanti al tempo stesso. Trascorrere un’annata intera senza mai assistere a nemmeno un piccolissimo screzio significa aver scelto ragazzi per bene e averli aiutati a integrarsi tra loro nella migliore delle maniere. Prova ne è che, malgrado impegni di lavoro e scolastici, a campionato terminato molti di loro continuano ad allenarsi, per tenersi in forma e per continuare a divertirsi tra amici”.

Quale spinta ulteriore si può dare ad una prima squadra che ha la necessità di rinforzarsi low cost tutti gli anni?

“Lo spirito propulsore di questa società è il divertimento e l’aggregazione dei ragazzi e, per far sì che questo continui, cercheremo di allestire una squadra Juniores che possa dare spazio a ragazzi in età idonea che fanno fatica a trovare spazio altrove o che, per problemi logistici, preferiscono mantenersi nelle vicinanze della loro residenza. Lavorando insieme alla prima squadra, i ragazzi delle leve 2006-2007-2008 che avranno il piacere di unirsi a noi potranno essere i futuri rinforzi della prima squadra stessa. E se saremo bravi a farli crescere potranno già trovare spazio tra i “grandi” durante la prossima stagione”.

A raccontare la sua prima annata alla guida di una prima squadra è stato poi mister Claudio Ponte, allenatore della Virtus Don Bosco il quale si è detto entusiasta di poter continuare il suo lavoro con il sodalizio gialloblù.

Prima stagione con una prima squadra… Come l’hai vissuta?

“Devo ammettere di aver vissuto davvero benissimo questa mia prima stagione da allenatore di una prima squadra. Dopo anni di Juniores con direi ottimi risultati non ho patito il salto con la realtà delle prime squadre. Cambiano leggermente alcune dinamiche relazionali con i giocatori, soprattutto i più vecchi, ma il mio modo di lavorare con lo staff è sempre lo stesso”.

Come si è creata l’alchimia giusta tra i giovani e i giocatori più esperti? Su quale aspetto hai puntato principalmente considerando l’ottimo rendimento della squadra?

L’alchimia nel gruppo è nata fin da subito. Sono stato fortunato ad avere giocatori intelligenti, tra giovani e vecchi tutti hanno remato nella stessa direzione sin dal primo allenamento. Segreti non ce ne sono, per me contano prima le persone e poi l’aspetto tecnico”.

Quali sono le tue considerazioni personali sulla stagione da poco conclusasi?

“Abbiamo totalizzato 31 punti classificandoci al quinto posto con una squadra nata a fine luglio. Abbiamo saltato la Coppa Liguria per motivi di impossibilità a iscriverci visto che la società era appena nata. Sembrava ci aspettasse una montagna enorme da scalare, tutti ci avevano dati per spacciati sin dall’inizio pensando che avremmo lottato per gli ultimi posti. Noi invece abbiamo dimostrato che il lavoro paga sempre, è stato sufficiente avere pazienza. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto il gioco espresso in casa sul nostro campo, il più bello di tutta la Liguria a mio avviso”.

A tal proposito… Quale futuro per mister Ponte?

“Il mio futuro è assolutamente ancora alla Virtus, con la società stiamo lavorando per poter costruire una rosa che possa fare anche meglio rispetto a quanto ottenuto quest’anno centellinando l’inserimento di giocatori più esperti ma tenendo ben presente che il futuro appartiene ai giovani di valore che durante questa stagione hanno fatto tanta esperienza che gli servirà. A dirla tutta con il presidente abbiamo un accordo sulla parola… Se arrivasse un’offerta da una società di categoria superiore per ovvie ragioni la ascolterei con attenzione, ma ripeto che sono focalizzato solo sul futuro della Virtus al momento”.