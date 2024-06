Seconda Categoria, la Nolese blinda Greppi: “Rimarrà con noi”

Tra le tante indiscrezioni di calcio mercato c’erano le voci di un possibile addio dell’attaccante classe 2003 Luca Greppi alla Nolese. I club interessati all’ex Speranza sembravano essere la Veloce e la Letimbro.

Il club rivierasco ha messo a tacere le voci con un comunicato con cui conferma la presenza in biancorosso del suo attaccante, quest’anno andato in rete 7 volte.

La nota del club

La Nolese ironicamente “non invita nessuno all’asta per Luca Greppi” smentendo le voci di un possibile forte interessamento di altre società. Il giocatore ha già dato l’assenso a proseguire la sua carriera con la maglia biancorossa. Il ragazzo fortemente voluto dalla società nella scorsa stagione, e dopo un ottimo campionato, sarà al centro del nuovo ambizioso progetto che si sta delineando proprio in questi giorni. La società, nel pieno rispetto delle regole, dal primo luglio renderà ufficiali sia la scelta del nuovo allenatore sia i nuovi elementi inseriti per il forte rafforzamento della rosa, oltre alle conferme di parte dei giocatori della scorsa stagione.