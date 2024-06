Seconda Categoria, Gasparlin saluta Murialdo: “Mi sono trovato bene, ma il mio tempo era finito”

Murialdo. Come tutte le storie, anche le più belle finiscono. Dopo aver ottenuto 21 punti nel girone di ritorno e aver riacceso l’entusiasmo di una piazza che ha sempre risposto presente si separano le strade tra il Murialdo e mister Roberto Gasparlin.

Ad annunciarlo è stato lo stesso allenatore, il quale ha dichiarato: “Mi sono trovato bene ma evidentemente il mio tempo era finito. Sarei rimasto, ma poi è cambiato qualcosa. Sinceramente rimango un po’ perplesso”.

Gasparlin lascia dopo aver ottenuto uno storico settimo posto alla guida del sodalizio valligiano (il quale aveva ottenuto soltanto 9 punti nelle precedenti due stagioni), un posizionamento frutto di 7 vittorie (tutte ottenute nel girone di ritorno), 2 pareggi e 11 sconfitte. Per il tecnico ora si spalancano le porte del mercato allenatori: in tal senso Gasparlin si è detto pronto ad intraprendere una nuova avventura per dimostrare ancora una volta tutto il proprio valore.