Scuola finita, ora la maturità: si parte mercoledì 19 giugno con la prima prova

Liguria. Ultime campanelle per 160mila studenti liguri che, tra ieri e oggi, terminano le lezioni in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Liguria, ad eccezione delle scuole dell’infanzia che chiuderanno sabato 29 giugno.

“La fine di ogni anno scolastico porta con sé un nuovo inizio e questo momento rappresenta una tappa importante nel percorso di formazione dei nostri giovani. – è stato il commento del presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana e l’assessore regionale alla Scuola Simona Ferro – Quanto imparato tra i banchi di scuola li aiuterà a guardare con fiducia e speranza al futuro, verso il raggiungimento di importanti traguardi lavorativi e di vita. Il nostro Paese e la nostra regione hanno bisogno di giovani preparati e motivati, pronti a costruire un domani migliore – concludono gli assessori – Siamo inoltre al fianco di tutti gli studenti che sosterranno gli esami nelle prossime settimane. Uno speciale ringraziamento al personale scolastico e ai docenti il cui ruolo è fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi”.

Se per molti studenti la scuola è finita e l’estate ufficialmente iniziata, per molti altri è invece iniziato il conto alla rovescia per gli esami di maturità: si tratta degli alunni all’ultimo anno di licei e di istituti tecnici e professionali, che inizieranno mercoledì 19 giugno con la prima prova, il tema di italiano, al via alle 8:30 con modalità identiche in tutti gli istituti e una durata massima di sei ore.

Si prosegue giovedì 20 giugno con la seconda prova, che riguarda una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi.

Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, invece, la prova verte su competenze e nuclei tematici fondamentali di indirizzo e non su discipline. Sarà poi il turno del colloquio orale.

In Liguria il nuovo anno scolastico comincerà lunedì 16 settembre 2024 e termina martedì 10 giugno 2025 in tutte le scuole di ogni ordine e grado.