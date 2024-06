Scossone nella Lega ad Albenga, Porro si dimette da segretario cittadino: “Spazio a giovani forze”

Albenga. Scossone nella Lega ingauna, che perde la sua guida degli ultimi anni. Cristina Porro ha rassegnato le dimissioni da segretario cittadino.

Subito dopo le elezioni comunali ingaune, che hanno sancito l’uscita della Lega dal consiglio comunale, Porro aveva annunciato l’intenzione di proseguire, forte anche delle tante preferenze ottenute, nonostante le difficoltà della lista, che l’hanno premiata nuovamente come donna più votata del centrodestra.

“È stata una scelta maturata con grande riflessione, determinata dalla necessità di prendersi una pausa per recuperare forze ed energie”, ha spiegato alla luce della sua decisione.

Le dimissioni sono già ufficiali: sono state consegnate ieri nelle mani del segretario nazionale Edoardo Rixi.

“Credo che, oggi più che mai, politicamente ci sia bisogno di giovani forze per stare al passo e che abbiano il giusto entusiasmo per interpretare e dare risposte alle nuove sfide che si presenteranno” ha proseguito.

Ed è ovvio che l’ultima tornata elettorale abbia avuto un ruolo significativo in questa decisione, anche se i consensi ottenuti della Lega in Albenga sono anche lo specchio di una difficoltà del

partito a livello nazionale in questo momento.

“Purtroppo, questa volta non siamo riusciti a riconfermare i successi ottenuti in precedenza dalla sezione, prima alle europee del 2019, dove sono stata candidata raccogliendo ben 11.000 preferenze e raggiungendo una percentuale di consensi record del 46,09%, e poi con le ultime regionali, con la rielezione del candidato della sezione, Stefano Mai, oggi consigliere capogruppo, mantenendo di fatto la Lega come primo partito in città”, ha dichiarato ancora Porro.

“Chiudo la mia lunga esperienza nella lega con un bilancio che, nonostante le difficoltà, reputo positivo. Auguro alla sezione di Albenga di poter raggiungere i migliori risultati possibili, certa che una rigenerata passione e una nuova energia potranno garantire la necessaria ripartenza”. E non è mancata anche una frecciata: “Ripartenza che, ritengo, debba iniziare a livello provinciale”, ha aggiunto.

L’orami ex segretario della Lega ingauna ha poi concluso “ringraziando tutti coloro che l’hanno sostenuta nel suo percorso” e “auspicando che la Lega Albenga continui a crescere e a rappresentare una forza politica di riferimento per il territorio”.