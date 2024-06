Scontro tra due tir e due auto sulla A26, traffico in tilt anche sulla A10

Liguria. Altro incidente sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, questa volta nella direzione opposta, tra Masone e l’intersezione con la A10 verso Genova: è chiuso il bivio e il traffico risulta bloccato per un tamponamento tra 2 camion e 2 auto.

Attualmente, a causa dell’incidente, sull’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce si registrano 6 km di coda in aumento nel tratto compreso tra Masone e il bivio con l’autostrada A10 Genova-Savona, in direzione Genova.

L’incidente ha causato ripercussioni sulla A10 Genova-Savona, dove si registrano 4 km di coda tra Arenzano e Genova Prà, sempre in direzione Genova.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 e, secondo le prime informazioni, ci sarebbero almeno tre feriti, nessuno per fortuna in gravi condizioni. Sul posto i mezzi di soccorso, vigili del fuoco e tecnici di Aspi, oltre ai medici del 118 che hanno trasferito i feriti in ospedale.

Ancora da capire l’esatta di dinamica dell’incidente che sta provocando enormi disagi per la viabilità con traffico bloccato in direzione di Genova sua sulla A10 che sulla A26. “Per il traffico da Gravellona o da Milano e diretto verso Genova o Savona, si consiglia di percorrere la A7 Milano-Genova – scrive Aspi – Per gli utenti in coda e diretti verso Genova, immettersi sulla A10, uscire e rientrare ad Arenzano. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso”.