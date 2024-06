Scontro moto-auto sulla provinciale a Millesimo: grave un 18enne

Millesimo. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla provinciale a Millesimo, in località Acquafredda.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18.00, si è verificato uno scontro tra un auto e una moto, per cause ancora in via di accertamento. Ad avere la peggio nell’impatto tra i due mezzi, il 18enne centauro, finito a terra sull’asfalto dopo l’urto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della pubblica assistenza e dell’automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, per il giovane motociclista è stato disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni, il 18enne avrebbe riportato un trauma cranico e altre ferite sul resto del corpo, per questo le sue condizioni sono giudicate gravi.

Restano ancora da appurare le cause del sinistro stradale: sono ancora in corso i rilievi e gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.