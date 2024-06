Savona, a Villa Cambiaso la prima selezione regionale di Miss Italia Liguria 2024

Savona. Sabato 8 giugno, dalle ore 21, Villa Cambiaso, nel cuore di Savona, sarà Quartier generale di tutte le Miss Liguri. Si terrà nella splendida cornice della dimora storica del ‘600, dove approdò anche Napoleone, un classico ed elegante esempio dell’architettura residenziale genovese, la prima selezione regionale di Miss Italia Liguria 2024 guidata da Mirella Rocca, esclusivista anche di Valle d’Aosta e Piemonte e, quindi, trionfatrice, con la bella Francesca Bergesio, di Miss Italia 2023, che sarà presente all’evento.

E, sulla scia di tale successo che, dati alla mano, quest’anno è stato il boom di iscrizioni. Il concorso più celebre d’Italia, da 85 anni fa sognare le ragazze dai 18 ai 30 che amano mettersi in mostra per la propria bellezza, ma anche per proprio il talento, per la propria personalità, le proprie qualità non soltanto estetiche.

“Sono orgogliosissima di essere alla guida della regione Liguria per Miss Italia, è un grande onore per me, è una delle regioni da scoprire e ammirare e tutte le ragazze di Miss Italia saranno con me in tour per ammirare i Borghi più belli del territorio, ma anche per scoprire le tradizioni e la cucina di un tempo. E, soprattutto, dopo aver vinto con il Piemonte, spero di portare la corona Liguria”, spiega Mirella Rocca.

La serata prevede un apericena con i piatti curati dal ristorante Bino di Savona e vini importanti come il Barbaresco direttamente dell’azienda Montaribaldi di Barbaresco .

Durante l’evento, inoltre, sarà possibile bere l’ottima birra artigianale prodotto a Savona da BEdreamER ed assaggiare i famosi Cockatil di What’s Up ormai un riferimento nelle serate in Darsena.

Presenteranno la serata Luca e Max di Poltronissima e si prevede l’intervento di ospiti del mondo del cinema e della musica. La partecipazione è aperta a tutti.

Tornando a Villa Cambiaso, si parla di una dimora appartenuta a diverse famiglie nobili, fu acquistata dai Colonna su consiglio di Napoleone Bonaparte. Il palazzo, riccamente affrescato, conserva una cappella

consacrata dove Papa Pio VII era solito celebrare messa. Nell’ingresso principale è presente una fontana attribuita al Bernini e il piano nobile è stato teatro della sosta per il pranzo di gala di Benito Mussolini. La parte posteriore del palazzo è circondata da un elegante giardino all’italiana di 2500 mq.

Attualmente la Dimora Storica appartiene alla Famiglia Vintera, dove Graziella Veronica e Mattia stanno lavorando duramente per riportarla agli splendori di un tempo.