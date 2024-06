Savona, vandalizzato ancora il defibrillatore di Zinola: “Atto ignobile”

Savona. Altra azione di vandalismo ai danni di un defibrillatore a Savona. Presa ancora di mira la strumentazione salvavita installata a Zinola, con i fondi della della Croce Bianca di Savona e della Croce Verde di Albisola.

Nella notte ignoti hanno infatti divelto una porzione dell’installazione, la targa sovrapposta alla struttura. L’atto vandalico è stato naturalmente denunciato.

L’apparecchio sanitario è utile per intervenire nel minor tempo possibile in pazienti colti da infarto e poter salvare loro la vita.

“Un altro danneggiamento alla stazione DAE, impegno, sacrifici e risorse per poi vedere ancora questi gesti ignobili” affermano dalle pubbliche assistenze, ancora costrette ad intervenire per le attività di riparazione di uno strumento così importante in caso di necessità ed emergenza sanitaria.