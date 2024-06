Savona, vandalizzate le panchine al Prolungamento. L’assessore Parodi: “Non riusciremo a sostituirle subito”

Savona. Nuovi danni alle panchine di legno del Prolungamento di Savona che sono state così prese di mira, ancora una volta, dai vandali. Spezzate a metà le assi di legno, insomma un atto vandalico in uno dei luoghi più frequentati della città. Se d’estate anziani e piccini si siedono all’ombra per ripararsi dal caldo e fare merenda, d’inverno le panchine accolgono nuovamente tutti: genitori e nonni che si siedono per guadare i figli o nipoti giocare e divertirsi dopo una giornata all’asilo (quello delle Suore della Neve è proprio lì vicino) o a scuola.

Insomma le panchine del Prolungamento hanno da sempre unito tutti e per questo erano state messe a nuovo dalla ONG “Custodi del Bello” , le avevano riparate e ridipinte: “Confermiamo che probabilmente si tratta di vandalismo – si legge sulla loro pagina Facebook – le panchine come si evince da un piccolo nostro stemmino erano state restaurate”.

“Ci uniamo al rammarico di tutti i cittadini che hanno a cuore la nostra città e raddoppieremo gli sforzi per renderla più bella – concludono – e contrastare la barbarie di chi non ha a cuore neppure se stesso”.

“Purtroppo ci stanno vandalizzando tante cose – il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici, Lionello Parodi – siamo molto dispiaciuti per più di un motivo: in primo luogo perché costa aggiustarle, secondo perché non si può godere di questo bene e terzo perché siamo rammaricati del fatto che ci sia gente che cova un malessere tale da sfogarsi poi contro strutture pubbliche”.

“Non riusciremo a sostituirle subito”, aggiunge l’assessore.

Ma il Prolungamento non ha solo problemi di vandalismo. La passeggiata Walter Tobagi era stata oggetto di un’importante azione di restyling da parte della giunta del sindaco Berruti e sovvenzionata da fondi europei. Le nuove panchine erano illuminate alla base con delle luci dotate di una tecnologia avanzata, purtroppo però sono fuori uso da parecchio tempo: “Queste piastrelle in cemento sono state fatte con una tecnica eccezionale – afferma Parodi – avevo visionato personalmente il progetto ed era estremamente interessante. Erano state fatte in modo che non toccassero per terra e che restasse un incavo esteticamente molto bello”.

“Purtroppo si stanno staccando e non sono così semplici da riparare. Sono molto articolate e ci stanno dando problemi che non ci aspettavamo – conclude l’assessore – l’intervento è più complicato del previsto”