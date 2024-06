Savona, un lettore: “Alle Fornaci mancano parcheggi e si toglie l’abbonamento all’ex Parco Doria”

Savona. Tutti alle Fornaci lamentiamo la mancanza di parcheggi, particolarmente d’estate nella zona degli stabilimenti balneari. E ppure i posti (ovvio; a pagamento!) ricavati anni fa nell’ex spazio binari (e altri se ne potrebbero ricavare a ponente di via Leoncavallo) sono offensivamente e spaventosamente vuoti; e non è che mancherebbero gli utenti e gli incassi che, penso, sarebbero benvenuti per la mano pubblica.

Probabilmente tutto è cominciato con il voler vendere e non affittare, come sarebbe stato ovvio; anche se con il bisogno di uno spazio macchina, non è facile convincersi a comprare uno spicchio di vecchio asfalto a prezzi non proprio attraenti.

Il parcheggio-Doria non costa nulla alla gestione perché non ha nulla che debba esser curato se non l’efficienza della sbarra. Per anni (rimpiangiamo il Consiglio di quartiere!) si è pagato un abbonamento generoso (del resto il servizio è a costi zero!); poi, di colpo, salito a 90 euro mensili credo per difficoltà dell’ente che lo gestisce, l’ATA. L’anno scorso, gradita sorpresa: nei mesi estivi, i residenti pagavano 36 euro.

Quest’anno, sgradita “rivoluzione”: abrogati gli abbonamenti mensili non soltanto da 36, ma, addirittura da 90 euro! Che cosa accade? Perché rinunciare a un servizio per chi abita nell’ormai costipato quartiere e che frutterebbe, come penso fruttasse, un buon introito?

Il cittadino come me resta a bocca aperta e non capisce perché manchi un’autorità; meglio un’autorevolezza! Che, come per anni addietro, faccia riempire uno spazio di cui si ha bisogno e che denuncia una situazione aberrante, con reciproco vantaggio di amministrati e di amministratori.