Savona, trova un serpente nella sua piscina: soccorso dall’Enpa

Savona. Doveva essere un venerdì tranquillo in casa invece si è trasformato in un vero e proprio salvataggio di un serpente.

Raffaele Lagasio si trovava a passeggiare nel giardino di casa sua (quartiere della Villetta) quando ad un certo punto ha notato dei movimenti strani all’interno della sua piscina, ancora vuota. Si è avvicinato ed ecco lì che gli è apparso un serpente, ferito al collo.

“Mi sono un po’ spaventato – ci racconta – anche perché ho un bambino piccolo e poteva essere pericoloso. Ho avvertito subito il 118 che però mi ha rimbalzato all’Enpa”.

“Cos’ li ho chiamati e sono arrivati per portare via l’animale – prosegue – ci è voluto un po’ di tempo ma grazie ad un grosso retino sono riusciti a prenderlo”.

L’animale non era però in ottima salute: “Era ferito sul collo così adesso lo hanno trasportato in un centro di cura a Cadibona, è finito tutto bene”.