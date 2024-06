Savona, su un gratta e vinci da venti euro la Dea bendata gliene fa trovare cinquecento mila

Savona. La Dea bendata ha fatto la sua comparsa nel centro commerciale Il Gabbiano. Ieri un cliente di passaggio ha acquistato un gratta e vinci da venti euro nella tabaccheria di Ardone Daniel e ha vinto ben 500 mila euro.

Su un biglietto “100X” aveva il 44 tra i numeri vincenti e lo stesso era presente nel riquadro di quelli da verificare, con la cifra vinta per intero in un solo colpo, ossia senza moltiplicare nulla come a volte il gioco prevede.

Decisamente un bel colpo per il fortunato giocatore!