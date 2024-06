Savona, sabato 8 giugno il 1° “Trofeo Città di Savona” organizzato dalla ASD Pugilistica Savonese

Savona. E’ in programma per domani, sabato 8 giugno, il 1° ” Trofeo Città di Savona” organizzato dalla ASD Pugilistica Savonese in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Savona.

L’evento si terrà in piazza Calabresi (Darsena) a partire dalle 19.30.

Ci saranno 12 match di pugilato dilettantistico che rappresenteranno le tante società sportive presenti nella nostra Regione Liguria.

Durate la manifestazione si potrà assistere anche alle esibizioni del “Centro Danza Savona”. L’evento si inserisce nel contesto della promozione della città di Savona come candidata a Capitale della Cultura 2027.

La cittadinanza è invitata a partecipare.