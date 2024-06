Savona, riunito il tavolo del porto: confermata la compattezza tra enti, parti sociali e rappresentante nel comitato di gestione

Savona. Si è tenuta nel pomeriggio a Palazzo Sisto una riunione del tavolo del Porto tra tutti i Comuni (Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Quiliano, Vado, Bergeggi) e il Presidente della Provincia per un confronto sulla situazione relativa all’Autorità di Sistema.

Tutti gli enti riuniti hanno condiviso il fatto che i contenuti della lettera del 6 giugno, sottoscritta dal Comune di Savona e dalla Provincia di Savona, unitamente a tutte le parti sociali, mantengono la loro validità anche in questa fase: “si auspica pertanto che la nuova struttura commissariale possa dare seguito alle pratiche urgenti per lo scalo di Savona -Vado già rappresentate in precedenza”.

“Si ribadisce anche il grande valore della compattezza che il territorio sa esprimere sulle tematiche portuali, che continueranno a essere autorevolmente portate aventi, come fatto finora, dal nostro rappresentante nel Comitato di Gestione, Rino Canavese, con il quale viene mantenuto costantemente un rapporto di fiducia molto stretto”, si legge in una nota.