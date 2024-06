Savona: riapre ponte Ruffino, ma i lavori non sono ancora finiti

Savona. Riapre domani, sabato 22 giugno, ma con alcune limitazioni ponte Ruffino a Savona.

Il direttore dei lavori comunica che per ultimare l’opera è necessario un intervento che prevede l’ingresso in alveo del torrente che al momento non può essere eseguito a causa della Normativa sulla Fauna Ittica.

“Il prolungamento dei lavori – spiegano dal Comune – è dovuto al susseguirsi di condizioni meteorologiche avverse con presenza di grandi quantità d’acqua nel Letimbro che non hanno consentito di rispettare il cronoprogramma degli interventi”.

Dal primo luglio sarà possibile accedere al letto del fiume e concludere l’intervento di restauro e collaudo.

Nell’attesa l’amministrazione comunale ha deciso di riaprire il passaggio pedonale mantenendo però per ragioni di sicurezza una transennatura di protezione alla ringhiera.

“Ci scusiamo con i cittadini per il ritardo e i disagi procurati”, concludono dal Comune.