Savona, presentata ufficialmente la nuova ambulanza della Croce Bianca

Savona. Al termine della riunione che si è svolta nella sede dell’Unione Industriali, in via Gramsci a Savona, alla quale erano presenti anche l’associazione “Utenti-Operatori del Porto di Savona e Vado Ligure” e gli “Agenti e Spedizionieri Marittimi”, è stata l’occasione per la Croce Bianca di Savona di presentare ufficialmente a tutti la nuova ambulanza.

Le due associazioni hanno contribuito con una somma in denaro (pari a 40 mila euro) all’acquisto del nuovo mezzo, proprio per questo motivo i due loghi sono stati stampati sulla fiancata dell’ambulanza.

“È stata stata una sorpresa ben riuscita, non si aspettavano di trovare l’ambulanza lì fuori al termine della loro riunione – afferma lo storico volontario della Croce, Rino Lupo – vogliamo assicurare trasparenza ad ogni tipo di donazione”.

“Ci è sembrato un gesto doveroso ed è stato un momento di gioia”, conclude.