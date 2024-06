Savona: manutenzione degli impianti sportivi per euro, intervento anche sulle tribune del Bacigalupo

Savona. Palestra ex Coni, Palapanini, piscina Zanelli, stadio Bacigalupo. Sono alcuni degli impianti sportivi di Savona interessati da interventi di riqualificazione. Gli interventi sono compresi nella variazione di bilancio approvata dalla giunta da oltre 3 milioni di euro.

Nello stadio di Legino l’intervento riguarderà le tribune con il collaudo statico e la prova di carico.

Insieme alla manutenzione degli impianti sportivi, anche quella delle aree giochi e degli edifici comunali per un totale di 635mila euro.

Inoltre, 130mila euro sono stati stanziati per la manutenzione delle strade.

Tra le risorse anche la copertura di bilancio per acquisire da Ata il parcheggio del Sacro Cuore e poter così avviare l’interlocuzione: “E’ un tassello strategico non solo per parcheggi di cintura ma anche perché contribuisce alla riorganizzazione della foce del Letimbro”, evidenzia il sindaco Marco Russo.

Domani la delibera passerà in commissione consiliare, per poi approdare al prossimo consiglio.