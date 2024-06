Savona, l’Osservatorio animalista: “Per i cinghiali soluzioni meno cruente”

Savona. Appello dell’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) alla quota rosa della giunta Russo del comune di Savona in favore di soluzioni incruente alla presenza di cinghiali nel torrente Letimbro, “nella certezza che le donne abbiano una sensibilità diversa, e quasi sempre una marcia in più, rispetto ai colleghi maschi”.

“La letteratura scientifica dice che un cinghiale mangia – di tutto – circa il 5% giornaliero del suo peso; con facili calcoli si ottiene che un animale ha bisogno da 4 (femmina di 80 chili) ad 8 (maschio di 150) chili al giorno di erba, larve, tuberi, radici, etc. – spiegano dall’Osservatorio – Anche se è comunque bene non dar loro cibo, è certo che il mezzo chilo di pane o la mela lanciata dal ponte della coop è come porgere una nocciolina ad un affamato (che spesso te la rifiuta, come la mela di cui ha fiutato i pesticidi sulla superficie). Ma le sole ordinanze di divieto, come tutte le soluzioni semplici a problemi complessi, non otterranno certo di mandare via i cinghiali dal Letimbro; come OSA ha già dichiarato, appena giungeranno gli odori boschivi di ghiande e castagne torneranno veloci da dove sono venuti”.

“Vogliamo invece mandarli via subito perché qualche intollerante non li vuole e non apprezza il nostro meraviglioso ambiente fluviale di uccelli, rane, pesci, .. e cinghiali? Se ci sono troppi (?) cinghiali, ed è per colpa dei cacciatori che li hanno liberati a frotte in passato, imponiamo loro di perlustrare il torrente con i loro cani al guinzaglio per spingerli a monte. OSA spera infine che le assessore della giunta Russo convincano il sindaco a NON chiamare le guardie della polizia regionale, anche se dice come Ponzio Pilato che “è loro competenza”; perché prenderanno a fucilate in piena città adulti, cuccioli e mamme, come hanno già fatto, sempre su sua richiesta, l’altro giorno agli orti Folconi vicino ad un’oasi felina, contro una innocua giovane cinghialina: e non servirà a nulla, perchè altri ungulati scenderanno a rovistare nell’alveo che considerano un prolungamento della natura, ed anche nella spazzatura non raccolta e nei comodissimi bidoncini del “porta a porta”, concludono da Osa.