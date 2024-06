Savona, la denuncia di una cittadina: “I quartieri periferici sempre più sporchi”. L’assessore Pasquali: “Implementato pulizia strade, ci vuole collaborazione”

Savona. “I quartieri di Savona, quelli un po’ più lontani dal centro, vivono nello sporco più assoluto“, è questo il grido d’allarme lanciato da Valentina Vignolo, una degli abitanti del quartiere di Villapiana.

Valentina ha così deciso di scrivere, qualche giorno fa, all’amministrazione comunale per denunciare e sottolineare il fatto che è sempre più necessario un monitoraggio costante: “Bisogna avere più riguardo della città – afferma – da troppo tempo il senso civico manca tra gli abitanti, il poco amore verso a propria città è sempre più tangibile. Ma l’amministrazione deve avere più riguardo, il problema è giunto oramai a livelli assurdi”.

“E’ indicibile e inguardabile, oltre che assolutamente impraticabile, girare per i quartieri più estremi della città – prosegue Valentina – oltre che per i giardini pubblici. Mente si cammina si è circondati da deiezioni di animali, preservativi (in via Dalmazia) e piccioni che mangiano pane nei giardini di via Verdi, per esempio”.

“Savona, che in questo momento viene promossa come candidata a Capitale della Cultura 2027 ha le strade sporche – conclude – urge una presa in atto, da parte dell’amministrazione e degli organi competenti, della problematica sempre più seria” .

Interpellata sulla questione anche l’amministrazione comunale: “Per quanto riguarda l’oggetto della segnalazione, concordo con lei che sia necessario un richiamo ai cittadini al maggior senso civico e rispetto degli spazi comuni – afferma l’assessore alla “Città Vivibile”, Barbara Pasquali – “Da qualche tempo Sea-s ha implementato la pulizia delle strade, anche se ci sono margini di ulteriore miglioramento ma è ovvio che, senza il contributo dei cittadini, sarà difficile mantenere un adeguato livello di decoro“.

“Questo vale, in particolare, per le deiezioni canine, rispetto alle quali la Polizia Locale sta elevando sanzioni -aggiunge l’assessore – ma è necessario che i cittadini di ricordino che non raccogliere le deiezioni del proprio cane è una offesa che rivolgono al proprio condominio, al commerciante, al concittadino”.

“Per quanto attiene infine al rapporto tra centro cittadino e quartieri, in realtà questa Amministrazione ha sempre posto molta attenzione a curare la Città in tutte le sue parti e ha dato indicazioni a Sea-s di fare altrettanto – conclude l’assessore -. Se ciò non avviene, dovrà essere oggetto di adeguata attenzione che da parte nostra raccomanderemo all’Azienda dell’igiene urbana”.