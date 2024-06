Savona. Investimento pedonale a Savona. È successo in via Giobatta Berlingeri questa mattina (18 giugno), intorno alle 8,30.

Stando a quanto riferito, ad essere investita, per cause ancora in via di accertamento, è stata una donna.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento di un’ambulanza della croce oro mare di Savona e dell’automedica del 118.

La donna è stata trasportata, in codice rosso, all’ospedale San Paolo di Savona.