Savona, infortunio di gioco: grave un bambino di 9 anni

Savona. E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo un bambino di 9 anni, rimasto ferito in un incidente gioco avvenuto questa sera a Savona, in un campetto di via Nostra Signora dell’Olmo.

L’episodio, secondo quanto appreso, si è verificato intorno alle 20 e 30.

Nella dinamica dell’infortunio, il bimbo avrebbe sbattuto violentemente la testa dopo una caduta, riportando un grave trauma cranico.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Savona e dell’automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, il trasporto d’urgenza al pronto soccorso del nosocomio savonese.

I medici stanno valutando un possibile trasferimento presso lo specializzato ospedale Gaslini di Genova.