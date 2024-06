Savona, in via Pia cede la pavimentazione: chiuso il passaggio veicolare all’incrocio con via Aonzo per ragioni di sicurezza

Savona. Si è verificato un cedimento della pavimentazione stradale in via Pia all’altezza dello storico esercizio commerciale “Vino e Farinata”. L ‘ amministrazione comunale è corsa ai ripari anche se il danno deriva dal condominio.

“Il 12 giugno 2024 è stato rilevato dai tecnici dell’Ufficio LL.PP. un cedimento della pavimentazione stradale in via Pia all’altezza dello storico esercizio commerciale “Vino e Farinata”. – si legge nella nota del Comune – Gli uffici del Comune si sono immediatamente attivati adottando le prime misure per presidiare il punto dove si è verificato il cedimento e chiudere il passaggio veicolare dall’incrocio di via Pia con via Aonzo per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità.

“A seguito dei dovuti sopralluoghi da parte dei tecnici, si è compreso che la causa del cedimento della pavimentazione stradale è dovuta a due allacci condominiali danneggiati”, prosegue la nota .

“L’amministrazione condominiale coinvolta è stata immediatamente allertata e l’amministratore si è subito attivato per incaricare un’impresa entro i prossimi giorni e concludere i lavori tempestivamente”, concludono da Palazzo Sisto.