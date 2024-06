Savona, il giudice Fiorenza Giorgi in pensione dopo 43 anni in tribunale

Savona. “A 70 anni è doveroso lasciare il tribunale, ci sono tanti giovani colleghi che manderanno avanti il lavoro che abbiamo fatto noi anziani”. Dopo 43 anni di lavoro tra il tribunale di Genova e quello di Savona il giudice Fiorenza Giorgi è andata in pensione.

Franco Greso è diventato il presidente della sezione penale: “Torna a Savona dopo esserci già stato, e non è una garanzia, è di più”, commenta Giorgi.

“E’ stata una bellissima esperienza – aggiunge -, sono una tra le persone fortunate che ha fatto il lavoro che voleva fare. E arrivati a una certà età, lo dice la legge ma anche il buon senso, bisogna mettersi da parte”.

Giorgi, impegnata da anni contro la violenza di genere, evidenzia che è necessario fare ancora passi in avanti: “Ormai non tolleravo più vedere la sofferenza degli altri, a vedere come donna il continuo svilimento della figura femminile. Non si fa l’abitudine alla sofferenza delle vittime. C’è ancora tanto da lavorare sulla prevenzione della violenza sulle donne”.

Oggi il primo giorno di pensione, ma non mancheranno gli impegni: “Sono molto contenta della mia vita privata e lavorativa. Ora mi riposerò, riprenderò a scrivere libri gialli e sarò sempre disponibile a portare il mio contributo alle conferenze. Spero di poter dare una mano per la candidatura di Savona a capitale italiana della cultura“.