Savona, il Comune mette di nuovo all’asta Palazzo Pozzo Bonello

Savona. Il Comune di Savona ci riprova e pubblica un nuovo bando per la vendita all’asta di Palazzo Pozzo Bonello (cinque piani) in via Quarda Superiore. La base d’asta è di 1,6 milioni di euro.

Nel precedente avviso la base d’asta era stata fissata a 1,8 milioni di euro, ma non è stata presentata nessuna offerta. Sono anni che il Comune prova a vendere questo prestigioso palazzo nel centro storico della città della Torretta, ma senza riuscirsi.

Già nel 2011, quando Palazzo Sisto aveva invece stimato il costo dell’edificio in circa 3,5 milioni di euro, la EdilPesce aveva offerto all’amministrazione comunale due milioni di euro. La proposta indicava la volontà di acquisto di soli due piani dello stabile, escluso il piano terra, con la richiesta di trasferire l’Archivio di Stato. Il Comune aveva però rifiutato. Nel 2020 il prezzo era sceso a 2 milioni di euro.

Oltre a palazzo Pozzo Bonello il Comune mette in vendita un negozia a Savona in piazza Lavagnola 3 A r al prezzo base di 18mila euro e un terreno in località La Rusca, Via Schiantapetto-via Repusseno a 52 euro al metro quadrato.