Savona, il canile è quasi al completo. L’appello: “Questi amici cercano casa, venite ad adottarli”

Savona. Willy, Zaira, Bella, Rolly, Key, Tyson, Max, Tequila. Sono i nomi dei cani attualmente ospitati presso il canile municipale di Savona, gestito da un gruppo di volontari associati alla Lega Nazionale per la difesa del cane, la cui sezione savonese è presieduta da Marcello Amadini.

E proprio dal canile parte un appello che invita tutti ad aprirsi all’adozione di questi amici a 4 zampe in cerca di casa. La struttura, infatti, al momento è quasi al completo e in estate, per tradizione, il numero degli “ospiti” è sempre in aumento.

“Vi chiedo un aiuto nel divulgare le storie dei cani in cerca di casa in quanto attualmente il canile è quasi al completo, ha scritto il presidente Amadini alla redazione di IVG. – Il numero dei cani ospitati presso la nostra struttura generalmente diminuisce in inverno e, purtroppo, raddoppia in estate”.

“Molti quattro zampe trascorrono in canile solo un breve periodo della loro vita, ma non tutti i cani sono così ‘fortunati’: alcuni restano in canile per mesi, anni, o persino per tutta la vita e tutto l’affetto di questo mondo non basta certo a colmare il loro senso di solitudine e non appartenenza. Per questo cerchiamo sempre di convincere le persone che non solo i cuccioli portano gioia. Adottare un cane adulto, o anziano, è una scelta che cambierà le vostre vite per sempre e incrociare quello sguardo pieno di gratitudine non ha davvero prezzo”.

Un appello accolto dalla redazione: QUI di seguito si possono trovare le schede complete di tutti i cani ospitati attualmente all’interno del canile municipale di Savona.

Ma è aperta anche la ricerca di volontari, come si evince dal sito ufficiale della struttura: “Ad oggi, il canile può contare su circa 20 volontari che si occupano dei cani presenti in struttura, organizzandosi su turni durante tutta la settimana. Tale numero di persone purtroppo risulta insufficiente per gestire al meglio la struttura, ecco perché ci servono sempre nuovi volontari che vengano ad aiutarci”.

Si ricorda che il canile è aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 12, e si trova a Savona, nel quartiere di Legino, in via a Massa 11. Inoltre, tutti i giovedì sera di luglio viene allestito un apposito banchetto per raccogliere offerte in corso Italia.

Adottare o ricoprire il ruolo di volontario non è comunque l’unico modo di aiutare il canile e i suoi amichevoli ospiti: si può dare una mano anche donando asciugamani, giochi, scatolette e crocchette, pasta, riso soffiato, biscottini, antiparassitari, shampoo, guinzagli, collari, museruole, detersivi, alcol e disinfettanti.