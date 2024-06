Savona Hockey Club, promozione conquistata: il ritorno in Serie A2 è realtà

Savona. Domenica 16 giugno, con la vittoria nei playoff di Pistoia, i biancoverdi savonesi hanno conquistato il diritto a disputare il prossimo anno sportivo il campionato nazionale di Serie A2 prato.

A febbraio era venuta nell’attività indoor la vittoria nel campionato di Serie A2 per cui nel prossimo anno la società disputerà il campionato di Serie A1.

I successi della squadra della Torretta si chiudono con la conquista del titolo regionale nel Trofeo Coni ed il diritto a disputare le finali nazionali in programma a settembre a Catania.

Un palmarès di rilievo per il Savona Hockey Club tanto da far affermare al presidente Massimo Pavani: “Sono molto felice per come si è chiuso l’anno sportivo, tra l’altro non credo che nessun presidente che mi ha preceduto possa vantare un simile primato. Naturalmente i meriti vanno divisi tra tutti, giocatori, allenatori e dirigenti che hanno saputo superare le difficoltà dell’ambiente sportivo locale – purtroppo non una novità – e raggiungere obiettivi che all’inizio potevano essere un pio desiderio”.

“Siamo soprattutto felici per la conquista della A2 prato – prosegue -, perché siamo l’unica società nelle tre serie nazionali a non disporre di un campo ad hoc riuscendo a ottenere risultati più che apprezzabili visto che pure l’anno passato alle finali per la A2 abbiamo mancato di poco l’obiettivo. Ora viene il difficile dal momento che confermarsi è sempre più complicato che vincere (a partire delle trasferte casalinghe al Lagaccio di Genova) ma, come sempre, cercheremo di dare il massimo con l’aiuto di tutti”.

Felice anche Luciano Pinna, hockeysta di vecchia data che ci dice: “È una grossa soddisfazione anche per me che sono rimasto biancoverde sia pure nelle retrovie. Dal 1974, cioè da quando sono nel mondo dell’hockey savonese prima come giocatore, allenatore, dirigente e infine presidente si è sempre parlato di fornire agli hockeysti savonesi tutti un impianto di gioco idoneo per la pratica del nostro sport, prima in erba naturale poi sintetica. Le amministrazioni comunali che si sono succedute nel corso di questi ultimi cinquanta anni hanno promesso a più riprese di costruire un campo da hockey per poi privilegiare altre discipline sportive fornendo loro impianti specifici, spesso adducendo motivazioni fantasiose e poco congrue per la mancata realizzazione di un campo per noi. Anche quest’anno si è parlato di un campo di hockey e forse questo dovrebbe essere sufficiente per andare a giocare a Genova con animo lieto. Ho chiesto al presidente di valutare in Consiglio Direttivo la possibilità di abbandonare Savona come sede del club per un altro luogo viciniore dal momento che già in passato siamo stati ospitati ad Albissola e Valleggia. Magari saremo accolti con piacere e maggior fair play”.