Savona, grande successo per Orientamenti Summer, Scajola e Di Padova: “Aiutare i giovani nel costruire il loro futuro è una priorità”

Savona. Grande successo per la terza tappa di Orientamenti Summer nell’aula magna del campus universitario di Savona. Oltre 400 i partecipanti all’evento creato dalla Regione Liguria per sostenere i ragazzi nella scelta del percorso formativo post scuole medie. L’appuntamento ha fornito una serie di informazioni utili, dalle attitudini personali al focus sull’offerta scolastica e sul mondo del lavoro, per arrivare a una decisione consapevole. In totale, nelle nove tappe previste in tutta la Liguria, sono oltre 1750 le persone già iscritte all’iniziativa.

A organizzare l’appuntamento e il tour ligure l’assessore regionale alla Formazione e all’Orientamento Marco Scajola che afferma: “Un grandissimo successo con una sala riempita da oltre 400 persone tra ragazzi e genitori. Questi numeri e l’attenzione mostrata dai partecipanti testimoniano al meglio la bontà dell’evento proposto. Abbiamo fornito, gratuitamente, un quadro generale dell’offerta formativa superiore in provincia di Savona in maniera snella ed efficace. Stiamo attraversando, simbolicamente, tutta la nostra regione entroterra incluso con l’obiettivo di essere d’aiuto per più persone possibili. Orientamenti è un contenitore in continua crescita che non si ferma mai – aggiunge Scajola-. In quest’anno scolastico siamo stati costantemente vicini ai ragazzi e ai loro genitori con eventi e webinar che hanno coinvolto migliaia di persone. I risultati che stiamo ottenendo, tappa dopo tappa, con Orientamenti Summer stanno amplificando ancora di più l’ottimo lavoro svolto fino a oggi. Siamo a 1750 iscritti nelle nove tappe, ma da qui all’11 luglio, quando concluderemo il nostro tour a Calizzano nell’entroterra savonese, puntiamo a superare le 2000 presenze”.

“Per il Comune di Savona fornire supporto ai giovani e alle famiglie nella costruzione del loro futuro è una priorità: per questo siamo contenti del nuovo format di Orientamenti che ha potenziato gli incontri territoriali realizzati durante l’anno affinché l’orientamento duri 365 giorni “, commenta il vicesindaco di Savona Elisa Di Padova.

“La positiva partecipazione al momento di oggi da parte di studenti e famiglie conferma la necessità di supporto alle scelte che i ragazzi devono compiere nei momenti di transizione: come Comune di Savona collaboriamo convintamente con Orientamenti in varie occasioni durante l’anno e stiamo investendo in questa direzione con le nuove progettualità di OrientaRagazzi, che si terranno a novembre e dicembre al Priamar e il progetto Savona città dell’Educazione che coinvolgerà direttamente le scuole e gli studenti nel prossimo anno scolastico”, conclude Di Padova.

Studenti e genitori potranno trovare sul sito di riferimento: www.orientamenti.regione.liguria.it materiale utile per approfondire quanto discusso durante l’incontro. Al medesimo indirizzo è possibile prenotarsi per le prossime tappe di Orientamenti Summer a partire da quella di Pieve di Teco prevista per martedì 25 giugno, alle ore 18, presso la Sala Consiliare del Comune.

In provincia di Savona, oltre a quello odierno, è in programma un secondo appuntamento l’11 luglio a Calizzano alle ore 18.

Questo l’elenco completo dei prossimi eventi: 28 giugno – Brugnato, 1° luglio – Genova, 2 luglio – Busalla, 4 luglio – Sestri Levante, 8 luglio – La Spezia, 11 luglio – Calizzano.